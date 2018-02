Margareth Menezes é homenageada pelo bloco Os Mascarados

Cantora foi puxadora do bloco por dez anos

Comemorando 30 anos de carreira no Carnaval de Salvador, a cantora Margareth Menezes recebeu uma homenagem na noite desta quinta-feira (08) do bloco Mascarados, puxado pela banda de mesmo nome que neste ano trouxe como convidados a cantora Sandra de Sá e Liniker. Por dez anos Margareth foi a atração principal do bloco, mas já está distante do trio há 8 anos.

Em frente à Casa Skol, onde Margareth se apresentava, a banda deu início a homenagem com um clássico da Música Popular Brasileira que representa a história do bloco, “Noite dos Mascarados. Logo em seguida, a pedido do público, “Dandalunda” deu o tom a homenagem.

“Foram 10 anos à frente dos Mascarados, um momento que realmente marca, mas chega a hora de dar espaço para outras vozes, outros talentos que surgiram na música baiana e brasileira”, declarou a cantora.



Mais de 15 mil foliões participaram do bloco. Sob aplausos dos foliões, o casal de atores Érico Brás e Kênia Maria foram coroados o rei e a rainha dos Mascarados. Em frente ao espaço da TVE, a apresentadora e jornalista Rita Batista passou a coroa ao vivo para Kênia.