Mari Palma chora ao se despedir de Fátima Bernardes: 'Muito orgulho'

Jornalista foi promovida e fará parte de equipe da Globo cobrindo a Copa

A jornalista Mari Palma se despediu nesta quarta-feira (28) de Fátima Bernardes, ao vivo, no Encontro. Ela está saindo do G1 para fazer parte da equipe de esporte da Globo que vai cobrir a Copa do Mundo.

Durante o giro de notícia do G1, Fátima Bernardes quebrou o protocolo e parabenizou a colega pela mudança. "Mari Palma, estou sabendo que você vai deixar a equipe do G1 para se juntar a equipe de esportes da Globo. Muito bom, parabéns", disse a apresentadora. Mari se emocinou e agradeceu. "Vou, Fátima. Obrigada".

Fátima continuou falando do assunto. "Não pense que você vai se livrar de nós porque durante a Copa...". Emocionada, com lágrimas nos olhos, Mari respondeu: "Não quero nem falar porque vou chorar".

A apresentadora então fez elogios à colega. "Não precisa chorar porque é ótimo o que vai acontecer, é muito bom! É uma noticia incrível, parabéns! E olha, durante a Copa quem sabe a gente não conversa, a gente volta a fazer um encontro ao vivo aqui. Parabéns pelo trabalho ao longo desse tempo no G1, muito merecedora você dessa nova etapa. Muito orgulho de você fazer parte aqui do nosso encontro".