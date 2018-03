Maria Beltrão, Artur Xexéo e Dira Paes comandam a transmissão do Oscar 2018

A Globo começa a transmitir a festa, ao vivo, às 23h52, após o Big Brother Brasil

Pelo 90º ano, astros e estrelas do cinema mundial se reúnem para descobrir quem leva para casa as cobiçadas estatuetas do Oscar. Na noite de domingo (4), a Globo começa a transmitir a festa, ao vivo, às 23h52, após o Big Brother Brasil. Além do jornalista Artur Xexéo, a apresentadora Maria Beltrão terá ao seu lado a atriz Dira Paes, que estreia como comentarista. “Foi uma honra ter sido convidada para comentar o Oscar. Eu sinto tanto prazer em assistir quanto em fazer cinema”, conta a atriz, que participou de 38 filmes na carreira, além de ter sido produtora de um festival de cinema em Belém. “A Dira, mais que uma grande atriz, é uma pensadora do cinema”, elogia Maria Beltrão.



Veterano na transmissão, Xexéo diz que esta cerimônia é especial. “Parece ser o Oscar da diversidade. Entre os indicados a melhor filme, há um drama romântico homossexual (“Me Chame pelo Seu Nome”), um filme dirigido por um negro (“Corra!”), outro dirigido por uma mulher (“Lady Bird”) e um dirigido por um mexicano (“A Forma da Água”). Na categoria de melhor documentário, há um filme dirigido por um transexual (“Strong Island”, de Joslyn Barnes)”, destaca o jornalista, que comenta o Oscar há quatro edições, três delas com Maria Beltrão, reconhecida pela irreverência. “Há muita descontração, mas com muito estudo. Eu, como apresentadora, me coloco no lugar do público. Procuro responder as perguntas que eles fazem em casa. Me preparo muito pesquisando tudo sobre os indicados e as categorias para levar o máximo de informação e curiosidades”, diz Maria Beltrão.



O repórter Felipe Santana e a tradutora Anna Vianna completam o time. Felipe entra ao vivo em flashes durante o ‘Fantástico’, mostrando a chegada das celebridades ao evento, além de cobrir os bastidores da premiação. O G1 também vai transmitir o Oscar. A partir de 21h45, o portal exibe um programa, com o repórter Cauê Fabiano, com a cobertura ao vivo do tapete vermelho e das premiações.