Maria Bethania e Gal vão gravar música juntas, diz colunista

Canção será para novo CD de inéditas de Gal

As cantoras Maria Bethania e Gal Costa vão gravar uma música juntas para o novo disco de Gal. A informação é da colunista Sônia Racy, do Estado de S. Paulo. Segundo ela, depois de quase 20 anos sem convivência, as duas acertaram as diferenças e vão coroar o momento com a gravação da música, que foi escrita por Jorge Mautner.

Gal já trabalha no seu próximo disco. Segundo o jornalista Mauro Ferreira, de G1, o álbum deve contar com uma parceria inédita entre Caetano Veloso e Guilherme Arantes. Ele diz que Gal estava selecionando músicas para seu novo disco de inéditas quando recebeu a composição de Arantes. Depois, surgiu a ideia de uma parceria entre ele e Caetano.

Em seu último disco de estúdio, Estratosférica (2015), Gal gravou uma música inédita de Arantes, "Vou buscar você para fim", que apareceu somente na versão digital do álbum. A música não esteve no roteiro do show, que foi lançado em 2017 em CD e DVD.

Afastadas

No ano passado, Bethania gravou depoimento para o documentário "O nome dela é Gal", que celebrou os 50 anos de carreira da cantora. Ela admitiu a surpresa por ter sido convidada para o projeto, já que há anos não se encontrava com Gal. Ela disse, na ocasião, que o último encontro das duas foi em 2002, quando elas se juntaram a Caetano Veloso e Gilberto Gil para uma reedição dos Doces Bárbaros.

Desde então, não tinham se visto mais nem se falado - silêncio quebrado quando Dona Canô morreu, em 2012, e Gal mandou uma mensagem de pêsames para Bethania.

“Não conheço outra (voz) com aquele timbre, nem com aquela pureza sonora. Acho a voz dela uma coisa rara”, disse Bethania sobre Gal no documentário da HBO.