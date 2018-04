Maria Quitéria troca PSB pelo Avante e vai concorrer a deputada federal

Por Luan Santos

A presidente da Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem), Maria Quitéria, deixou o PSB e se filiou ao Avante para concorrer a uma vaga de deputada federal nas eleições deste ano. Quitéria, que foi prefeita de Cardeal da Silva, já presidiu a União dos Municípios da Bahia (UPB). "Carrego comigo toda a bagagem do PSB e de amigos que ali

conquistei. Na condição de mulher, continuarei tendo a senadora Lídice da Mata (presidente do PSB na Bahia) como espelho moral e ético. Ingresso no Avante e coloco o meu nome à disposição do partido. Assumo minha pré-candidatura à deputada federal em busca de uma das 39 vagas destinadas a Bahia na Câmara dos Deputados", disse ela, em comunicado.

Maria Quitéria ao assinar ficha de filiação ao Avante. Foto: Divulgação

Assim como a ex-prefeita de Cardeal da Silva, o presidente do Avante na Bahia, o deputado estadual Pastor Sargento Isidório, também vai concorrer a deputado federal. "Acredito com todas as minhas forças na necessidade de aumentar a base de sustentação do atual governo, compartilhando com o Sargento Isidório a responsabilidade de fortalecer ainda mais a chapa do governador Rui Costa", complementou.