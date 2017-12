Crime aconteceu em Feira de Santana, no interior da Bahia

Maria Francisca da Conceição Fernandes, 50 anos, estaria conversando com um homem quando seu marido, Luiz Carlos Santos, de 45 anos, não gostou da situação e tentou arrancar a língua da mulher.

De acordo com o site Acorda Cidade, a vítima deu entrada na véspera de Natal, no domingo (24), no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. Ela reside no bairro Parque Getúlio Vargas e ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dela.