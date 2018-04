Marido de Ivete mostra bolos do segundo 'mesversário' das gêmeas

"Dois meses das minhas princesas", escreveu Cady

O marido de Ivete Sangalo, o nutricionista Daniel Cady, divulgou nesta terça-feira (10) os bolos para celebrar o segundo "mesversário" das gêmeas Helena e Marina, completado hoje. "Dois meses das minhas princesas", escreveu Cady na legenda da foto.

As filhas de Ivete nasceram em 10 de fevereiro em pleno Carnaval. A cantora teve alta na quarta-feira de cinzas (14). Por volta das 4h30 do dia 10, a baiana postou um vídeo na maternidade anunciando seu parto. Às 6h, a assessoria da cantora confirmou ao CORREIO o nascimento das gêmeas Helena e Marina no Hospital Aliança, em Salvador. Ambas vieram ao mundo pesando cerca de três quilos. Ivete teve um parto cesário e tudo ocorreu bem.

"E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade!!! Orem por nós! Deus comigo sempre . Amo vcs!", escreveu a cantora na legenda do vídeo postado em seu Instagram. No vídeo, ela aparece com familiares ao som de No Groove, música que gravou com Márcio Victor e que concorre à hit do Carnaval, um pouco antes de ter as filhas.

Na publicação, fãs e amigos da cantora comemoram o momento e brincam com o fato da cantora, que ficou fora do Carnaval deste ano, dar à luz em plena folia. "Deus abençoe muito", publicou a blogueira Camila Coutinho. Já a atriz Fernanda Paes Leme, que está em Salvador para o Carnaval, também comentou a publicação: "Amo vc!!! Vai com tudo". "Eu não disse que iam nascer no Carnaval?", comentou uma fã. "Você só nos surpreende", disse outra. "A mamãe mais amada do Brasil!", resumiu mais um fã.

Nascimento

Por volta das 3h30, a artista publicou a seguinte mensagem em seu Instagram Stories - o que deixou os seguidores com dúvida se ela estaria ou não na maternidade: "Como a gente dorme sabendo que a rua está cheia de zamuris? Aí meu coração! Zamus, amo vcs. Carnaval sem estar com vcs é muito estranho". Na sexta-feira (9), logo cedo começaram a surgir rumores, nas redes sociais, de que a cantora teria dando entrada no Hospital Aliança, mas logo a assessoria da baiana desmentiu a notícia. Em seu canal no YouTube, Ivete contou que a previsão para o nascimento das filhas era entre o final de fevereiro e início de março: “É para final de fevereiro, início de março. Mas elas que mandam, eu não mando mais em nada”. As filhas são fruto do casamento da cantora com o nutricionista Daniel Cady. Os dois já são pais de Marcelo, 8 anos.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Alegria antes do parto

Segundo a tia coruja Cynthia Sangalo, as gêmeas não são idênticas. “Uma se parece mais com o pai e outra com a mãe”, relata. A tia ainda conta que o clima no segundo andar do hospital, onde a cantora está em observação com as pequenas, é de muita felicidade. Não à toa mamãe não se conteve e teve que gravar um vídeo e postar em seu Instagram. “A gente dizia vai descansar, Ivete! E ela dizia: 'me deixa, eu tô feliz e quero mostrar que tô feliz!”

A médica obstetra Luciana Vieira Lopes, responsável pelo procedimento cirúrgico, disse, em coletiva na frente do Hospital Aliança, em Salvador, onde as meninas nasceram.

"Ela chegou muito tranquila e alegre como sempre. Ela desencadeou um processo de parto naturalmente. Deu entrada por volta de 1h no hospital com as rotinas e protocolos habituais da assistência em obstetrícia", destacou a médica.