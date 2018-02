Marido de Ivete posta presente que hospital fez para as gêmeas

Setor de nutrição do hospital mandou um lanche personalizado para a mamãe

Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, postou um agrado que as gêmeas ganharam por parte do time de nutricionistas do Hospital Aliança, em Salvador.

Claro que quem vai se deliciar com essas frutas é a mamãe Ivete Sangalo, que deu à luz duas meninas, Marina e Helena, no último sábado, dia 11.

"O Serviço de Nutrição do Hospital Aliança dando um show de acolhimento, sabor e saúde. Obrigado pelo carinho! Parabéns aos colegas!! #gastronomiahospitalar #comidadeverdade #nutricao", declarou ele no Instagram.