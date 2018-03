Marielle Franco será nome de escola municipal no Rio

Crivella fez o anúncio antes de detalhar o Plano de Recuperação da Rede Municipal de Ensino do estado

O prefeito Marcelo Crivella anunciou hoje (15) que dará o nome da vereadora Marielle Franco (PSOL) a uma escola municipal em Pedra de Guaratiba, na zona oeste do Rio. A parlamentar foi assassinada na noite passada (14) no Estácio, região central da cidade. Também foi baleado e morreu o motorista do veículo, Anderson Pedro Gomes.

Crivella fez o anúncio antes de detalhar o Plano de Recuperação da Rede Municipal de Ensino do estado. Na reforma das escolas serão investidos R$ 200 milhões provenientes de empréstimo da Caixa Econômica Federal.

A escola que terá o nome de Marielle Franco está com cerca de 70% da obra concluída e será inaugurada nos próximos meses. A unidade abrirá vaga para mais mil alunos na rede pública municipal, aumentando para quatro mil o número de crianças atendidas no complexo escolar da Estrada do Magarça, em Pedra de Guaratiba. Outras três unidades passarão por reforma e ficarão como novas.

Antes de visitar o local, Crivella pediu um minuto de silêncio em homenagem à vereadora.

"Estamos horrorizados e repudiamos o homicídio brutal que sofreu a nossa Marielle Franco, que na sua trajetória representou bem a superação, as virtudes de coragem, de bravura, de espírito público e de solidariedade da mulher carioca", disse o prefeito.

Segundo Crivella, a vereadora será homenageada pela prefeitura, "mostrando aos assassinos que não foram capazes de apagar o nome dela da história do Rio de Janeiro".

"Pelo contrário, o nome será perpetuado em uma escola que representa bem as forças que ela exercia na Câmara dos Vereadores em favor do povo, em favor das crianças, dos direitos humanos, das denúncias sobre a violência que sofria a população de baixa renda”, disse o prefeito.

Enterro

O corpo da vereadora Marielle Franco será enterrado depois das 16h, no cemitério São Francisco Xavier, no bairro do Caju, zona portuária do Rio, e o do motorista, Anderson Pedro Gomes, no mesmo horário, no cemitério de Inhaúma, zona norte da cidade. O velório das vítimas ocorrerá a partir das 13h, no Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio.