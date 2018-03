Marina Lima se declara para Salvador em show no Rio Vermelho

Cantora encerrou com chave de ouro a parte musical do Festival da Cidade, no Largo da Mariquita

Música, curtição e um clima único no ar. Essas são as principais memórias que Marina Lima, 62 anos, tem do Rio Vermelho. Foi lá que a cantora se apresentou nesta quarta (28), encerrando com chave de ouro a parte musical do Festival da Cidade, no Largo da Mariquita. E não foi diferente do que ela lembrava. O público cantarolou seus antigos e novos sucessos no bairro boêmio, presenteando a capital baiana, que comemora 469 anos nesta quinta-feira (29), com o que a Cidade da Música tem de melhor: a diversidade musical.

“É um prazer enorme estar em Salvador e nesse lugar que adoro, o Rio Vermelho. Já badalei muito por aqui”, revelou a cantora carioca.

Dona de sucessos como Fullgás, Uma Noite e Meia e Virgem, Marina mora há oito anos em São Paulo e costuma vir com frequência para a cidade desde os anos 80. “Alguém sempre acha um jeito de me chamar para fazer algo aqui”, completou ela, que pretende voltar ainda este ano com a turnê do 21º disco da carreira, Novas Famílias, lançado há menos de duas semanas. Além da relação de amor que tem com a cidade, a compositora fez questão de ressaltar o carinho que tem pelo público baiano. Veja fotos do evento.

Amor que é recíproco por parte do agente de viagens Marcelo Ramos, 45. Ele já foi há pelo menos dez shows da cantora pop e marcou presença no Rio Vermelho só para ver sua ídola. “Ela tem uma musicalidade e personalidade únicas. É uma artista completa”, declara o fã, que coleciona todos os discos de Marina. Entre os diferenciais da artista, ele destaca a mistura única de pop-rock com a MPB mais tradicional, a timidez e o charme. Neste show, inclusive, parecia que Marina tinha saído de uma tela de cinema: vestia uma blusa vermelha e calça preta pra lá de estilosas.

A noite foi mesmo de comemoração e alegria para pessoas de todas as idades e que apreciam diferentes ritmos. Antes de Marina, o roqueiro Márcio Mello fez um show eletrizante. “A gente gosta de misturar porque isso é Salvador. O que aconteceu aqui, hoje, representa também o que é o Rio Vermelho. Desde sexta, a gente colocou de tudo um pouco: rock, samba, axé, etc. Salvador tem espaço para tudo”, destacou o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington. O Festival da Cidade teve shows de Léo Santana e Duas Medidas, em Cajazeiras; Xand Avião e Psirico, em Periperi; além da Orkestra Rumpilezz e Thiago Arancam, no Terreiro de Jesus. Confira abaixo trecho da primeira música que Marina cantou no show.