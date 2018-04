Marinha abre 64 vagas para engenheiros

Por Lucy Barreto

Até o dia 16 estão abertas as inscrições para o Concurso do Corpo de Engenheiros da Marinha. São 64 vagas para candidatos de ambos os sexos, que tenham menos de 36 anos até o dia 01/01/19, e que já tenham concluído o curso ou estejam em fase de conclusão. A inscrição é feita no site www.marinha.mil.br/ensino/, onde também poderá ser encontrado o edital, com todas as informações. O valor da taxa é de R$ 120. As oportunidades são para Arquitetura e Urbanismo (2), Engenharia Cartográfica (3), Engenharia Civil (4), Engenharia de armamento (1), Engenharia de Materiais (2), Engenharia de Produção (4), Engenharia de Sistemas de Computação (4), Engenharia de Telecomunicações (3), Engenharia Elétrica (10), Engenharia Eletrônica (7), Engenharia Mecânica (9), Engenharia Mecatrônica (3), Engenharia Naval (5), Engenharia Nuclear (4) e Engenharia Química (3).

Os aprovados em todas as etapas farão o Curso de Formação de Oficiais (CFO) no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), na cidade do Rio de Janeiro.

Ao serem aprovados, no final de 2019, os militares serão nomeados Oficiais da Marinha do Brasil no posto de Primeiro-Tenente e passarão a receber rendimentos brutos inicias de cerca de R$ 11 mil, além de diversos benefícios, tais como alimentação, alojamento, auxílio-fardamento e assistência médico-odontológica.



IFBA: 64 vagas para Proeja



O campus Salvador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) estará com inscrições abertas nos dias 6, 9 e 10 de abril para o processo seletivo do curso técnico em saneamento, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja), para ingresso no primeiro e segundo semestres deste ano. As inscrições serão realizadas, gratuitamente, na sede do campus Salvador, localizado na rua Emídio dos Santos, s/nº, Barbalho. Os candidatos às vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) serão atendidos das 13h às 15h. Todos os outros candidatos serão atendidos das 15h às 20h. Outras informações pelo telefone 2102-9511.

Para participar da seleção, o candidato deve possuir idade mínima de 18 anos, certificado de conclusão do Ensino Fundamental e, prioritariamente, não ter concluído o Ensino Médio.



O processo de seleção será composto por duas etapas: a primeira etapa consiste em entrevista socioeconômica e educacional que será realizada no ato da inscrição. Já a segunda etapa, consiste na participação da palestra informativa e elaboração de memorial profissional, no dia 14 de abril de 2018, das 8h às 10h.