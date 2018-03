Marinha abre seleção para o Colégio Naval

por Lucy Barreto

Começam hoje as inscrições para 190 vagas do Colégio Naval da Marinha, em Angra dos Reis, RJ. Os candidatos precisam ser do sexo masculino, entre 15 e 18 anos completos até 01/01/19, e que tenham completado ou estejam em fase de conclusão do Ensino Fundamental. O prazo vai até 20 de abril pelo site www.marinha.mil.br/sspm/, onde também poderá ser encontrado o edital com todas as informações necessárias. O aluno do Colégio Naval tem direito a soldo mensal de R$ 1.044,00, uniforme, alimentação e assistências médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.

Trainee PwC

Estão abertas até o dia 23 de março as inscrições para o programa de trainee da consultoria PwC. São mais de 400 vagas para estudantes de vários cursos, entre eles administração, direito e engenharias. Há oportunidades para Salvador e mais 15 cidades pelo país. Site: grupociadetalentos.vagas.com.br.