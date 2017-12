Marinho se diz aberto a propostas: 'se for bom, volto ao Brasil'

Na China, Marinho não tem bom aproveitamento e, até agora, marcou apenas três gols

O torcedor do Vitória foi feliz enquanto Marinho vestiu a camisa rubro-negra, em 2016. Autor de 21 gols pelo Leão, o atacante deixou o clube ao fim da temporada, quando aceitou um convite para defender o Changchun Yatai, da China. Na época, a negociação foi feita por 5 milhões de euros (R$ 16,8 milhões na cotação de hoje), sendo que o rubro-negro ficou com metade do valor (cerca de R$ 8,4 milhões), já que tinha 50% dos direitos econômicos.

Apegado a Salvador, onde inclusive comprou uma casa, o jogador afirma que tem vontade de retornar ao Brasil. De férias no país, ele participou do Jogo das Estrelas, promovido por Zico, na quarta-feira (27), e confessou que está aberto a propostas para voltar. "Eu tenho contrato com os chineses, então eu volto para a China no dia 13 (de janeiro), para me reapresentar. Se for o caso, posso voltar para o Brasil, claro, mas tem que ser uma coisa boa. Estou aberto a qualquer situação. Se for bom pra mim, volto ao Brasil para fazer o que amo, que é jogar futebol", disse.

Na China, Marinho ainda não conseguiu repetir a boa fase que viveu no Vitória. Marcou apenas três gols em 17 partidas.