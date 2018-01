Marquezine se declara para Neymar: 'Quero nós. Mais nós'

Mais cedo, os dois foram fotografados se despedindo aos beijos

A atriz Bruna Marquezine publicou nesta quarta-feira (3) uma foto com Neymar. Na legenda, uma declaração de amor para o boleiro, com direito a citação do escritor Caio Fernando Abreu. "Eu quero nós. Mais nós. Grudados. Enrolados. Amarrados. Jogados no tapete da sala. Nós que não atam nem desatam. Eu quero pouco e quero mais. Quero você. Quero eu. Quero domingos de manhã. Quero cama desarrumada, lençol, café e travesseiro. Quero seu beijo. Quero seu cheiro. Quero aquele olhar que não cansa'. Tive que usar as palavras de Caio, porque acho que só as minhas não são suficientes pra descrever tudo o que eu sinto por você. Te amo", escreveu ela.

Famosos celebraram a declaração de Bruna. Sabrina Sato postou emojis de coração ao lado do comentário "Amor puro! Lindos". A cantora Marília Mendonça deixou sua torcida. "Ai, meu coração".

Mais cedo, os dois foram fotografados se despedindo aos beijos. Em uma das imagens, a atriz aparece com lágrimas nos olhos. O goleiro Kevin Trapp, companheiro de PSG de Neymar, também se despediu da namorada, a modelo Izabel Goulart. Os dois voltam para Paris, onde os treinamentos do time francês recomeçam.

Neymar e Bruna passaram juntos a virada de ano, depois de anunciarem em junho do ano passado o fim do namoro. Juntos, foram na segunda (1º) para a praia Cacimba do Padre, mais afastada, mantendo um estilo mais discreto. Na terça, eles voltaram a curtir praias e Bruna postou um vídeo em que Neymar aparece. De noite, ela e Izabel Goulart foram para a Galinhada do Zé Maria ao lado de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Bruna e Neymar ainda passearam de barco ao lado de Trapp, Goulart, Gagliasso e outros famosos. Na saída, Neymar parou para atender fãs.