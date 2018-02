Marujos de Iemanjá: Conheça histórias de devoção e curtição de homens na festa

Eles também estão no mar, na areia e no meio da rua, com a lata de cerveja na mão

No início do século 20, pescadores passaram a reverenciar Iemanjá no dia 2 de fevereiro. A festa cresceu e ganhou força. E os homens, muito além dos que dependem do mar para sobreviverem, continuam reverenciando a Rainha do Mar. Por todos os lados do boêmio Rio Vermelho, eles se espalham demonstrando sua fé no orixá do Candomblé, sem esquecer, no entanto, que o bairro vira um grande ensaio para o Carnaval, demonstrando a energia e disposição do povo baiano para festas.

(Foto: Daniel Silveira/CORREIO)

Um desses “marujos de Iemanjá” é o babakekerê (pai pequeno) Jaime Dias, 48, que desde os 20 anos participa dos festejos à Rainha do Mar. “A gente se prepara desde o final do ano no terreiro com trabalhos que não são abertos ao público”, conta. Ele diz que um dos motivos para festejar é o simbolismo por detrás de Iemanjá. "Ela é a mãe que transmite amor, ela devolve amor". Filho de Obaluaê, ele diz ter mais razões ainda para amar a orixá. "Foi ela quem criou Obaluaê, tenho ligação afetiva e espiritual com ela", completa. O terreiro de Jaime, o Ilê Axé Jibayê, há três anos participa da organização da festa e ajuda a entregar o balaio nos festejos de Iemanjá.

Foto: Daniel Silveira/CORREIO

Outro que também demonstra sua devoção é o pescador Carlos Neri dos Santos, 63, que vive do mar há 40 anos. Ele relembra o tempo em que a festa no Rio Vermelho era menos popular. "Essa festa foi criada pelos pescadores e, hoje em dia, a gente está esquecido, quase não se vê falar na gente", comenta. Carlos é filho de pescador. "Minha ligação com Iemanjá é pelo mar, principalmente em entregar os presentes dela." Ele é um dos pescadores que carrega parte do que é deixado pelos fiéis no barracão instalado em frente à Casa do Peso.

Foto: Daniel Silveira/CORREIO

O olhar da fé

"Quem tem a visão é quem vê", repetia emocionado o aposentado Geraldo C. Gomes, de 60 anos. Ele conta que é devoto do orixá há bastante tempo. "Tem mais de 15 anos que eu vim aqui na festa e, quando percebi, estava na água, eu não lembro como cheguei lá.” Desde então ele diz que escuta a deusa em inúmeras ocasiões de sua vida. "Quando estava dentro da água nesse dia, eu ouvi uma voz falar comigo: 'tu és meu filho'", lembra. Os olhos marejados revelam uma fé enorme na rainha do mar. "Tudo que eu peço ela me dá. E aparece tanta coisa em minha vida que é sem explicação. Veja por exemplo, eu, um homem sem educação, com três filhas formadas na universidade", comemora. Apesar de ter ido à festa acompanhado da esposa, pediu que ela esperasse na areia enquanto ele fizesse suas orações sentado em uma pedra contemplando o mar.

Foto: Daniel Silveira/CORREIO

Na mesma pedra, um pouco mais distante, o operador de gráfica Ronilson Moura, de 22 anos, se preparava para deixar duas rosas no mar. "Tem tanto que venho na festa que nem me lembro", conta. Para ele, o dia 2 de fevereiro é para agradecer. "Por todas as batalhas do último ano, todas as lutas", diz. Ronilson é ogã em um terreiro no bairro de São Caetano. Sua relação com Iemanjá vem de sua fé religiosa. "Onde eu piso, ela pisa primeiro. Eu sou de Xangô, que é filho dela, então minha ligação com ela é de mãe e filho", revela o jovem.

Foto: Daniel Silveira/CORREIO

Bem mais jovem que os dois, mas já reverenciando Iemanjá, o pequeno Francisco Valter Gonzalez Soares de apenas quatro anos também participava da festa na areia da praia do Rio Vermelho. Filho de um ogã e da mãe de Santo do terreiro Ilê Axé Sibonã, em Feira de Santana, o garotinho participa dos eventos da casa e está aprendendo com um tio a tocar atabaque. "É o que eu mais gosto de tocar", confessa o menino que tem Oxóssi como orixá de cabeça. A mãe, Dulcineia Cruz Soares, filha de Nanã, diz que a família vem todo ano a Salvador prestigiar os festejos. O menino se tornou foco de olhares dos fieis que passavam pela areia para homenagear Iemanjá.

Foto: Daniel Silveira/CORREIO

Longe do mar, mas nem tanto

Com o crescimento da festa de Iemanjá, ela passou a misturar o culto sagrado com profano. E isso agrega gente que não está lá muito a fim de fazer orações. É o caso do pintor Odemilson de Santana, 38, que admite: "não venho para a festa pelo lado sagrado, estou aqui pelo profano mesmo". Para não restar dúvida sobre isso ele conta que chegou ao Rio Vermelho por volta das dez horas e que só pretende voltar nos últimos minutos do dia 2, ou só no dia 3, mesmo. "Venho todo ano, há 20 anos. Essa é uma festa popular e é disso que eu gosto, do povo na rua, por isso amo muito também o Bonfim e o Carnaval", revela. Odemilson comemora quando lembra que a data é tipo um ensaio para a folia que começa na semana que vem. Quando questionado se aproveita a festa para paquerar, conta aos risos: "a gente aproveita para fazer novas amizades".

Foto: Daniel Silveira/CORREIO

Amizades ou amores também são interesses do pedreiro e vendedor de coco José Benvindo, 53 anos. Ao contrário de Odemilson, ele prefere misturar as intenções seculares com as religiosas. Paramentado com a roupa dos Filhos de Gandhi, ele esperava outros companheiros passar para juntos levarem o balaio com os presentes para o mar. Depois, nada de ficar parado ou voltar para casa. "Agora só saio daqui umas 22h, no final. E fico circulando pelo bairro todo", diz. José conta que aproveita a festa para garantir uns beijos na boca. "O cara está solteiro e mora só, então tem que aproveitar", comenta esperançoso.

Foto: Daniel Silveira/CORREIO

Já o estudante de administração Carlos Reis, 31, resolveu curtir a festa de Iemanjá em partes. Chegou cedo à casa da amiga amiga Ana Julia (à direita na foto), que mora no Rio Vermelho, para ajudar a preparar uma feijoada. "Entre uma coisa e outra a gente desce, curte um pouquinho, vê gente e volta", conta. Ainda sem almoçar, os amigos deram um último passeio antes de voltarem para provar o feijão feito a seis mãos: Carlos, Ana e Eleodora Lopes, a outra amiga que completa o trio de amigos. "Entre uma coisa e outra a gente desce, curte um pouquinho, vê gente e volta", conta. "Tudo está muito lindo e diverso, é um verdadeiro festival", opina. Carlos diz que uma das primeiras coisas que fez no dia foi descer no mar do Rio Vermelho para fazer uma oração. "Estou em busca de uma espiritualidade que sinto necessidade", admite. No entanto, não dispensa a parte profana da festa. "Não pode faltar, né? É preci-necessário", brinca, parafraseando a música Besta É Tu, do grupo Novos Baianos.

Foto: Daniel Silveira/CORREIO

De longe para curtir a festa de perto

Alguns desses marujos não moram nem em Salvador, mas fizeram questão de saudar Iemanjá na cidade. É o caso dos amigos e professores Fernando Sabino, 47, e Thiago Machado, 30, que saíram de Belo Horizonte para curtir a festa. Chegaram à capital na noite desta quinta-feira (1) e na manhã desta sexta (2) já estavam nas ruas do Rio Vermelho. Thiago é baiano, mas mora em BH há 10 anos. "Estar aqui é a mesma coisa de levar uma criança pra Disney, eu fico muito feliz", comenta o professor. "É identidade, sabe, é minha casa, e faz uma falta danada", diz. Para Fernando, essa é a segunda vez na festa. A primeira foi há dois anos, quando a data coincidiu com o início do Carnaval. "Daquela vez a gente veio passar o Carnaval aqui, mas agora como não podemos e viemos só curtir Iemanjá", revela. Mas nem por isso a animação é diferente, apesar da festa no Rio Vermelho ser menor em proporção. "O movimento é grande e o melhor dela é, com certeza, o povo baiano", aponta Fernando. O morador da capital mineira confessa não ter muita intimidade com a Rainha do Mar, além de curtir os festejos e ter uma tatuagem de sereia no corpo. "Mas a fé, a energia, é muito bonito", confessa. Já Thiago é cheio de amores: “Está no corpo, na alma, a sintonia aqui é incrível", diz emocionado.

Foto: Daniel Silveira/CORREIO

Outro que veio de longe recarregar as baterias é o ator Enzo de Sá, 38 anos, que mora no Rio de Janeiro há 9. “A melhor forma de repor as energias depois de um tempo é na nossa casa, onde estão nossas raízes”, comenta o artista que chegou no final de janeiro em Salvador. Ele revela que entre as coisas boas de estar em Salvador na festa do Rio Vermelho, é reencontrar amigos e familiares. “O que mais gosto é a energia do povo baiano, que abraça, sem medo”, opina. Entre uma volta e outra ele conta, feliz, que aproveita para rever amigos. “A cada lugar novo, tem um conhecido, que a gente troca ideia, abraça, é ótimo.” Enzo ressalta que a festa é um importante chamariz para o turismo. “Gostaria, inclusive, de parabenizar porque estou achando Salvador uma cidade muito mais visitável e pronta para o turismo”, finaliza.