Marun diz que não haverá novo adiamento da votação da Reforma da Previdência

Para o ministro e articulador do governo, a data de votação do projeto que muda as regras de aposentadoria está mantida em 19 de fevereiro

O ministro Carlos Marun, da Secretaria de Governo, descartou neste domingo (21), a possibilidade de um novo adiamento da votação da proposta da Reforma da Previdência, que deve ir para o plenário logo após o Carnaval, no dia 19 de fevereiro. Responsável pela articulação política do governo, Marun foi enfático: “Não existe essa hipótese”, disse em entrevista ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O governando vem penando para conseguir apoio e aprovar o projeto. Como é uma proposta de emenda à Constituição, se não houver os 308 votos necessários entre os 513 deputados que sejam favoráveis às mudanças, a reforma não passa mais em 2018.

Amanhã o ministro tem outro encontro com Rodrigo Maia, para discutir a reforma. O líder da Câmara, no entanto, não está muito otimista, como afirmou na última semana Em discurso na Câmara de Comércio dos Estados Unidos.

“Neste momento, a gente prioriza a agenda da reforma da Previdência sem nenhum tipo de otimismo, sem nenhum discurso em que a gente diga que esta é uma matéria que estará resolvida em fevereiro de 2018”, destacou.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, que altera as regras de acesso à aposentadoria, tramita na Câmara desde o fim de 2016. A proposta foi aprovada em uma comissão especial da Câmara em maio do ano passado e, desde então, aguarda para ser analisada em plenário.

Em dezembro, os principais articuladores da base governista tem evitado comentar o número atual de votos já conquistados em prol das mudanças na Previdência. Segundo líderes governistas, a contabilidade dos votos deve ser fechada com mais precisão no início de fevereiro, quando as lideranças dos partidos voltam do período de recesso da Câmara.