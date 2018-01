Marvel divulga novo teaser do filme Pantera Negra

O filme chega às telas brasileiras no próximo dia 15 e conta a trajetória do primeiro super herói de ascendência africana nos grandes quadrinhos norte americanos

No próximo dia 15, estreia no Brasil, o filme Pantera Negra, da Marvel. Enquanto o lançamento não chega as telonas, a Marvel divulga mais um teaser que mostra cenas de Shuri (Letitia Wright), irmã do Pantera Negra (Chadwick Boseman), que nos quadrinhos assume a identidade do herói. O filme mostra a sequeência de acontecimentos do filme "Capitão América: Guerra Civil". T'Challa volta para assumir o trono da sua nação isolada e tecnologicamente avançada de Wakanda, na África. Um antigo inimigo, no entanto, aparece e o rei é forçado a mais uma vez assumir a identidade do Pantera. O destaque fica por conta do grupo de apoio ao rei de Wakanda. Confira!