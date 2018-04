Mascarados invadem universidade e roubam alunos e professores na RMS

Dupla usou arma de fogo e facão em ataque na Unilab, em São Francisco do Conde

Campus da Unilab, em São Fracisco do Conde (Foto: Divulgação)

Alunos, funcionários e professores da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) foram surpreendidos durante as aulas na noite desta terça-feira (17). Dois bandidos mascarados invadiram as faculdades que funcionam no Complexo Escolar Julieta Ribeiro Porciúncula, Arlete Magalhães e Lícia Maria Pinho (Cejal), em São Francisco do Conde, no Recôncavo baiano. Um deles estava com uma arma de fogo e outro com um facão.

A dupla entrou na unidade por volta das 20h e assaltou as pessoas que estavam em aula no momento do crime. Eles entraram no primeiro andar da instituição e levaram os pertences de quem estava nas três primeiras salas de aula.

Segundo um professor, que não quis se identificar, os assaltantes fizeram um vigia da universidade como refém, apontando uma arma para a cabeça dele enquanto recolhiam computadores, celulares, relógios, carteiras e outros bens de professores e estudantes.

Assustados, funcionários da recepção da universidade foram encontrados chorando porque também tiveram seus pertences roubados pelos assaltantes.

“Eles saíram de sala em sala com o segurança levando os pertences de todo mundo”, conta uma funcionária, que também não se identificou.

O CORREIO tentou entrar em contato com a Unilab, mas não obteve resposta. Procurada, a 21ª Delegacia (São Francisco do Conde), que investiga o caso, se limitou a dizer que um dos assaltantes foi preso nessa quarta-feira (18).

Faculdade

A Unilab tem sede na cidade de Redenção, estado do Ceará, e foi inaugurada em 25 de maio de 2011. As atividades administrativas e acadêmicas da Unilab se concentram nos estados do Ceará, nos municípios de Redenção e Acarape, e na Bahia, na unidade de São Francisco do Conde.

O campus da Unilab na cidade baiana funciona desde 2013, com a aula inaugural dos cursos de graduação e pós-graduação à distância. Em maio de 2014, tiveram início as atividades dos cursos presenciais, e também iniciaram as ações nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.