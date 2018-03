MasterChef perde audiência para o BBB18

Executivos da Band acreditam que audiência subirá quando o BBB terminar

Falta pouco menos de um mês para a grande final do BBB 18 e até lá é o programa da TV Globo quem deve continuar a atrair a audiência da TV aberta no horário. Mesmo com a estreia do Masterchef Brasil no último dia 6 de março, na Band, é a rotina dos brothers e sisters dentro da casa que tem sido alvo da atenção dos telespectadores e internautas.

De acordo com informações da coluna Zapping, do F5, se comparados os três primeiros episódios de 2017 com os deste ano, o reality show de Ana Paula Padrão perdeu quase um ponto: foi de uma média 4,96 para 4,13 pontos.

(Foto: Reprodução/ TV Globo)

Na Band, considera-se que os índices seguem dentro do esperado. A avaliação é que, tão logo acabe o BBB e a disputa ganhe força, os números deverão aumentar.

O Masterchef Brasil é um sucesso na TV e nas redes sociais. Após uma segunda versão dedicada apenas aos cozinheiros profissionais, o programa volta às suas raízes, trazendo novamente a competição entre participantes amadores pela quinta vez. Conduzido por Ana Paula Padrão, o programa conta ainda com o time de jurados formados pelos chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella.

Ao longo de 22 episódios os participantes – que nunca cozinharam profissionalmente antes – terão de provar que têm talento na cozinha, em provas desafiadoras.