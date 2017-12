Matheus Sales é anunciado como reforço do América-MG

O jogador, que pertence ao Palmeiras, será emprestado ao Coelho até o fim de 2018

Matheus Sales já tem novo time. O volante de 22 anos, que defendeu o Bahia durante a temporada, foi anunciado oficialmente pelo América-MG. O jogador, que pertence ao Palmeiras, será emprestado ao Coelho até o fim de 2018.

Com a camisa tricolor, Matheus Sales atuou em 26 partidas, sendo 14 no Campeonato Brasileiro, oito no Campeonato Baiano e quatro na Copa do Nordeste. Só teve sequência como titular durante o Campeonato Baiano, quando o tricolor jogou com time reserva, e não ficaria no Bahia para o ano que vem.

Atual campeão da Série B, o América estará de volta à Série A em 2018. Matheus Sales ocupará a vaga deixada pelo também volante Ernandes, transferido para o Ceará.