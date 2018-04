Mau tempo: rajada de vento pode chegar a 61km/h em Salvador

A Marinha emitiu um alerta por causa do tempo chuvoso que atinge litoral baiano

O céu amanheceu cinzento em Salvador nesta quarta-feira (18). O tempo chuvoso fez a Marinha emitir um alerta de mau tempo para o trecho que compreende a capital baiana.

As rajadas de vento, de acordo com a Marinha, podem ter velocidade entre 51 e 61 km/h. A área marítima vai de Caravelas, no sul do estado até Salvador. O aviso é válido até as 21h de hoje.

Também há previsão de ressaca na cidade, com ondas que podem chegar a 2,5 metros. O aviso também é válido até as 21h.

O tempo chuvoso também atinge outras áreas do estado. Entre Caravelas e Ilhéus, a Marinha alert para mar grosso, com ondas com altura de 3 a 3,5 metros.

Previsão

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo fica instável durante essa quarta, com muitas nuvens. No litoral do estado, haverá pancadas de chuva, principalmente no sul.

Apesar da chuva, a temperatura continua elevada. A mínima pode chegar a 23ºC, e a máxima, 29ºC.

Recomendações

Por causa disso, a Marinha recomenda atenção dos navegantes nesse período, além de cuidado redobrado no fundeio e amarração das embarcações na costa, para evitar que elas fiquem à deriva.

A Marinha lembra ainda que, em caso de necessidade, as Organizações Militares responsáveis pela segurança da navegação, na área marítima sob a responsabilidade do Comando do 2º Distrito Naval em Salvador (Com2ºDN), poderão ser acionadas, em qualquer horário. Os navegantes também podem pedir ajudar ao Serviço de Busca e Salvamento Marítimo (Salvamar) Leste.