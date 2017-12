Criador de personagens como os cães Bidu e Floquinho, o artista quer um ano-novo mais tranquilo para fauna silvestre e doméstica

O criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza publicou uma mensagem no Instagram dizendo que esse ano não haverá queima de fogos no Reveillon em sua chácara na cidade de Caçapava, interior de São Paulo. O motivo da decisão: respeito aos animais domésticos e silvestres. "Volto com os fogos quando forem fabricados sem os estrondos", escreveu.