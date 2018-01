Maurren Maggi tem leishmaniose após participação em reality

A leishmaniose é uma doença causada por protozoário parasita

Maurren Maggi usou seu Instagram para noticiar que teve o diagnóstico de leishmaniose confirmado. Ela contraiu a doença durante a participação do reality show Exhatlon Brasil, da Band, que foi gravado na República Dominicana.



"Eu não sabia que ia dar a repercussão por conta da leishmaniose A gente não sabe ainda como é. Eu ainda estou com dor na perna, tomando um antibiótico forte, semana que vem farei mais um monte de exames e também vou fazer biópsia. Agora estou descansando", disse a ex-atleta em vídeo.



A leishmaniose é uma doença causada por protozoário parasita e é contraída por picadas de insetos. Há três tipos de variações: cutânea, monocutânea e visceral. E cada uma delas pode desencadear diferentes sintomas, como úlceras dérmicas ou na pele, febre e diarreia.



Campeã olímpica de salto em distância em Pequim (2008), a ex-atleta diz não ter se arrependido de participar do programa da Band. "Eu não me arrependo, eu só quero ficar curada e começar a contar o que aconteceu por lá. Estou só esperando sarar para poder conversar."