May e Trump falam de tarifas sobre aço e da expulsão de diplomatas russos

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou em conversa por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi "bem-vinda" a isenção temporária para a União Europeia da tarifação de Washington sobre a importação de aço e alumínio, informa o governo britânico.

May também elogiou a decisão da Casa Branca de expulsar 60 diplomatas russos como resposta ao ataque no sul da Inglaterra com uso de uma substância neurotóxica, de acordo com Downing Street.

Ainda segundo o comunicado britânico, a premiê afirmou que os EUA empregaram "uma resposta muito forte" e considerou "bem-vinda" a "amplitude da ação internacional" em reação ao "comportamento insolente e inconsequente" da Rússia.