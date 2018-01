Maya Gabeira pode ser primeira mulher surfista no Guinness

Brasileira surfou onda de 24 metros

Maya Gabeira pode ser a primeira surfista mulher a gravar seu nome no livro dos recordes. A brasileira pode entrar para a história após surfar a maior onda da sua vida na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal.

A praia, antes, tinha um significado doloroso para a carioca. Foi lá que, em 2013, Maya sofreu um grave acidente. Agora, ela espera a medição da onda, que deve ter aproximadamente 80 pés (pouco mais de 24 metros), para entrar no Guiness. A informação foi solicitada à WSL Big Wave.

Até o momento, a maior onda surfada que se tem registro pertence ao americano Garrett McNamara: 23,8 metros, em 2011, na mesma praia de Nazaré.

Empolgada com a possibilidade de abrir a categoria feminina no livro dos recordes, Maya comemora. “Foi uma sensação incrível, porque a onda que eu peguei em novembro eu não consegui completar, então sofri um puta caldo. Fiz vários ajustes, troquei de prancha e criei esse desafio de completar essa onda gigante. Quando saí do canal fui buscada pelo Eric (Ribiere) e nem ele acreditou que eu fiz a onda. Foi bem legal e super emocionante, mesmo porque tinham várias pessoas que eu admiro na água. A comemoração foi grande”, contou Maya, que fez questão de dividir os méritos com o surfista franco-brasileiro que a auxiliou e a tirou da onda.



Maya mora em Nazaré há cerca de seis meses e ficou cerca de 4h na água para conseguir surfar a melhor onda da sua vida. “Estava ansiosa, porque esperei esse swell a semana toda, e nós sabíamos que seria um swell gigante. Eu ainda não tinha performado desde o meu acidente, então estava ansiosa e bem tensa. Foram 4h na água para eu achar essa esquerda. Tinha pego uma direita antes, mas não foi nada demais. E estava super frio esse dia, então foi uma luta e uma perseverança mais do Eric. Fomos muito guerreiros e conseguimos achar. Valeu e muito”, completou.