Mc Loma e as Gêmeas Lacração lançam novo clipe; assista

O clipe de Treme Treme tem uma cena delas no carnaval de São Paulo

A cantora Mc Loma está aproveitando a visibilidade na mídia para mostrar seu trabalho. Ela e as Gêmeas Lacração não perdem tempo e, após a música Envolvimento estourar no carnaval, trataram de gravar um novo clipe o mais rápido possível. O clipe de Treme Treme foi lançado nesta sexta-feira (16) e tem até uma cena de Mc Loma e as Gêmeas Lacração no carnaval de São Paulo. Assista abaixo.

Esse é o primeiro de uma série de seis clipes inéditos que serão lançados a cada semana até o dia 23 de março - uma espécie de projeto Check mate de Anitta, mas realizado pela Start Music, gravadora com a qual assinaram contrato. A produção é de DJ Kelvinho. O clipe tem sonoridade semelhante ao de Envolvimento e a música lembra bastante o primeiro sucesso, no uso de termos, na construção do refrão - a repetição de "sento" é substituída pela de "treme" - e na reprise de expressões, como o bordão "escama só de peixe" e a palavra "quico". A novidade fica por conta da inclusão de dançarinos e de uma drag queen, fantasiados, provavelmente um aceno ao público gay.

Antes de o clipe ser publicado no canal do YouTube delas, de Paloma, Mirella e Mariely fizeram uma transmissão ao vivo no perfil do Instagram da MC e no YouTube.