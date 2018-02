Mc Loma é chamada de 'macaca' no Instagram e rebate a ofensa

O ataque partiu de Day McCarthy, que já ofendeu Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Dona do hit Envolvimento, MC Loma sofreu ataque racista no Instagram. Após postar uma foto na rede social, foi chamada de ‘macaca’. A ofensa partiu de Day McCarthy, socialite brasileira que mora em Miami. Além disso, Day criticou o sotaque pernambucano da jovem. “Esse sotaque é feio. Essa voz é irritante”. A cantora, porém, não se intimidou. “Sua cara é amassada, nem por isso eu saio comentando e fazendo vídeos de você. E outra, devolve o nariz do Michael Jackson e faz uma plástica, tá?”.

Não é a primeira vez que McCarthy faz ofensas racistas. Ano passado a vítima foi Titi, filha do ator Bruno Gagliasso e da atriz Giovanna Ewbank, que tem apenas dois anos. Em um vídeo, chama a garota de "macaca", "horrível" e diz que Titi tem "cabelo de pico de palha". Já Rafaella Justus, filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus, que tem oito anos, foi chamada de “brinquedo assassino”. A menina tem estenose crânio-facial, uma má-formação óssea.

O sucesso

Gravada pelo trio de pernambucanas, Mc Loma e as Gêmeas Lacração, a música Envolvimento foi lançada no mês de janeiro e já alcançou 6,2 milhões de visualizações no YouTube. A gravação, feita "como uma brincadeira", segundo MC Loma, rendeu o primeiro show do trio uma semana após o lançamento. A letra da canção, a gravação e edição do clipe foram feitas por uma das gêmeas, Mirella Santos, responsável também por entrar em contato com o estúdio. O hit está disponível no YouTube, na Apple Store e nas plataformas de streamming Spotify e Deezer.

Anitta, que elogiou a música e usou o Stories do Instagram para dublar alguns trechos, recebeu as três garotas no palco domingo, no Olinda Beer. Ela cantaria com Loma, mas como a pernambucana é menor de idade e estava sem autorização judicial, o dueto não aconteceu. MC Loma e as gêmeas dançaram enquanto Anitta cantava o hit. Wesley Safadão e Solange Almeida foram outros famosos a fazer versões para o sucesso.

Escute o hit:

Novidades

O clipe de Treme Treme foi lançado nesta sexta-feira (16) e tem até uma cena de Mc Loma e as Gêmeas Lacração no carnaval de São Paulo. Esse é o primeiro de uma série de seis clipes inéditos que serão lançados a cada semana até o dia 23 de março - uma espécie de projeto Check mate de Anitta, mas realizado pela Start Music, gravadora com a qual assinaram contrato. A produção é de DJ Kelvinho. O clipe tem sonoridade semelhante ao de Envolvimento e a música lembra bastante o primeiro sucesso, no uso de termos, na construção do refrão - a repetição de "sento" é substituída pela de "treme" - e na reprise de expressões, como o bordão "escama só de peixe" e a palavra "quico". A novidade fica por conta da inclusão de dançarinos e de uma drag queen, fantasiados, provavelmente um aceno ao público gay.

Assista abaixo: