MC Loma e Gêmeas Lacração estrelam novo clipe

Na Vibe traz clima praiano e muito "cebruthius"

Saiu! MC Loma e as Gêmeas Lacração divulgaram o vídeo de sua música nova, Na Vibe. Num ritmo mais rápido que Anitta, as meninas de Pernambuco prometem lançar um clipe por semana. O trio gravou em uma ilha próxima à praia de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo.

Foto: Reprodução/Youtube

A novidade desse clipe é a participação da gêmeas Mirella e Mariely Santos nos vocais. Dessa vez, o vpideo ganhou um pouco mais de produção. O trio investiu em cenário e na fotografia, que deixa bem à mostra a beleza do local onde foi gravado.

A canção é mais próxima do brega-funk, muito comum na periferia de Recife que MC Loma está ajudando a difundir nacionalmente.

Confira o vídeo: