MC Loma faz exigências e apresentador cancela participação em programa de TV

Mesmo depois de anunciar a atração, apresentador fez desabafo no final do programa: "Se não tiver humildade, você vai fracassar

A cantora MC Loma, conhecida pela música Envolvimento, hit do carnaval deste ano, está sendo acusada por um apresentador de ter feito exigências "exageradas" e não ter humildade.



No programa Show do Tony Nunes, que foi ao ar pela TV Diário, emissora cearense, no último sábado, 10, o apresentador de mesmo nome fez um desabafo ao final do programa. Estava prometida uma apresentação da cantora, que foi cancelada de última hora, segundo Tony.



"A gente não vai, de forma alguma, aguentar desaforo das pessoas que vêm de fora. Ô MC Loma, você tá começando errado, sabe? Você nem começou ainda, e já começa a fazer mil e uma exigências. Cabelo, pegar carro, helicóptero... daqui a pouco você quer um avião. Ó, minha filha, sua carreira nem se iniciou ainda. Não faz isso", disse.



Em seguida, continuou: "Ou você tá mal assessorada, mal dirigida Não é legal para uma garota que tá iniciando uma carreira. Chegou fazendo mil exigências na portaria da televisão. Eu queria parabenizar a atitude do pessoal da produção. Disse: 'Olha, a gente não pode infelizmente dar isso que você tá pedindo, as exigências.' Era para você ter feito isso antes de vir para cá. 'Não, agora vou ter que cantar...' Não, agora vocês não vão cantar mais aqui."



"Nós estamos de portas abertas para receber os artistas brasileiros, nacionais, principalmente o artista cearense ou nordestino, a TV é de vocês. Mas, tem que ter uma coisinha de fundamental importância: humildade", acrescentou Tony. Tanto MC Loma quanto as Gêmeas Lacração, suas companheiras musicais, são naturais do Estado de Pernambuco.



"Se não tiver humildade, você vai fracassar. No show de hoje o pessoal se irrita e não vai no próximo show. Os contratantes não vão mais te contratar. Isso é feio, sabe?", opinou.



O fato parece ter pego até mesmo o próprio apresentador de surpresa. Na primeira metade do programa, chegou a anunciar: "Daqui a pouquinho vai estar aqui no palco essa menina que é a sensação da internet. Ela hoje é campeã em acessos, o nome dela é MC Loma. Passou do Whindersson Nunes! Daqui a pouquinho ela vai estar aqui pela primeira vez! A sensação da internet!"



Posteriormente, ele justificou a mudança de planos: "A gente sempre cumpre aquilo que a gente anuncia. A gente passou a semana inteira falando da MC Loma, ela realmente tava aqui na televisão. Mas olha, somos uma TV nordestina, simples, com pessoas humildes".



O E+ entrou em contato com a assessoria de MC Loma, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.