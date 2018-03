MC Loma ganha festa de 15 anos surpresa de Eliana

Festa foi mostrada neste domingo no Programa da Eliana

Este domingo foi diferente e emocionante no Programa da Eliana. A apresentadora conheceu MC Loma e as Gêmeas Lacração, meninas que consquistaram o Brasil inteiro com o hit Envolvimento em fevereiro deste ano.

(Foto: Divulgação)

Um dos grandes momentos do programa foi a festa de aniversário surpresa que Eliana organizou para Loma. A menina nunca tinha tido um baile de debutante até agora, o que era um donho dela, que completou 15 anos em 2017. "Esse foi mais um sonho realizado gente, graças a vocês, minha festa de 15 anos. Obrigada Eliana", agradeceu a cantora,.

Além disso, a loira graovu um clipe com o trio. Eliana também entrevistou Loma e as Gêmeas Lacração e usou a maqiuiagem neón que é uma marca das amigas de Pernambuco.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Foto: Divulgação/Instagram