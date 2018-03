MC Loma se defende de acusações de apresentador de TV: 'Humilde'

Apresentador disse que Loma fez “mil exigências” para participar do programa, como ir de helicóptero

A cantora MC Loma se defendeu das acusações feitas pelo apresentador Tony Nunes, da emissora TV Diário, de que teria feito exigências para participar do programa. Loma publicou vídeos em seu Instagram na manhã desta quinta-feira (15) para dizer que não fez “mil exigências” para participar do programa, como ir de helicóptero.

“Minha gente, é tudo mentira”, disse ela no primeiro vídeo. “A gente tem medo de andar de avião, a gente toma remédio para dormir porque morre de medo. Aí, vocês querem dizer que a gente quer exigir andar de helicóptero”, reclamou.

“A gente é humilde e atendeu todo mundo que foi no nosso hotel, a gente estava muito atrasada para o voo, mas atendeu todo mundo. Não sei nem como o ser humano tem capacidade de inventar isso da gente. A gente está com a consciência tranquila, mas não vai mentir, não, que não tá nem aí, a gente está muito triste”, continuou a cantora.

Loma ponderou sobre o resultado do sucesso após ela e as Gêmeas Lacração terem estourado no Carnaval com a música Envolvimento. “A fama não só tem o lado bom, tem também o lado ruim. Mas eu sei que nossos fãs estão conosco e sabem que isso é mídia, é invenção”, disse. “Deus sabe que a gente estava sem nenhuma condição de participar do programa.”