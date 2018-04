McDonalds anuncia queijo coalho como ingrediente principal do McBrasil

Sanduíche especial para a Copa do Mundo da rede de fast food será vendido todos os dias da semana

Esse ano, os sanduíches especiais para a Copa do Mundo do McDonalds incluem Alemanha, Espanha, Uruguai, Argentina, Inglaterra, França e Itália. E Brasil. O McBrasil será especial. O principal ingrediente é tipicamente nacional, o queijo coalho. O sanduíche, inspirado na gastronomia nordestina, traz uma combinação de dois hambúrgueres, mix de folhas, bacon e maionese verde no pão de brioche e estará disponível a partir do dia 24 de abril, juntamente com os outros Campeões da Copa.

O McBrasil tem queijo coalho como ingrediente principal. Sanduíches especiais da Copa do Mundo começam a ser vendidos no dia 24 de abril (Foto: Divulgação)

Bastante popular, o queijo coalho é consumido e saboreado em todo o país, e pela primeira vez aparece como o protagonista de um sanduíche do McDonald’s. “Estamos na quinta edição dos sanduíches da Copa, uma campanha tão esperada pelos consumidores e que só existe no Brasil. O McBrasil teria que surpreender. Por isso, que escolhemos um ingrediente tão popular e com a cara do nosso país para representar a nossa seleção campeã. Além claro, de outros elementos da nossa gastronomia, como a maionese verde”, afirma Roberto Gnypek, Vice-Presidente de Marketing do McDonald’s Brasil.

Todos os outros sete sanduíches são indulgentes e desenvolvidos com ingredientes selecionados, com o toque especial da Linha Signature. Além disso, pela primeira vez, as McFritas também ganham versões personalizadas e o McBrasil fará parte do cardápio todos os dias da semana

Confira os dias da semana que os sanduíches estarão disponíveis: