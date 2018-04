McDonalds lança sanduíches especiais para a Copa do Mundo

Os lanches serão vendidos a partir do dia 24 de abril

Copa do Mundo da FiFa é tempo de diversão, não apenas pelos jogos. É um momento de um dos clássicos dessa época: o cardápio de homenagem a países feito pelo McDonald’s. A quinta edição da campanha vai homenagear os oito campeões mundiais de todos os tempos: Brasil, Alemanha, Espanha, Uruguai, Argentina, Inglaterra, França e a Itália.

Os sanduíches, desenvolvidos com ingredientes selecionados e que levam o toque especial da Linha Signature, começam a ser vendidos a partir do dia 24 de abril. Pela primeira vez, as McFritas também ganham versões personalizadas e o McBrasil vai fazer parte do cardápio todos os dias da semana.

A criação dos sanduíches traz elementos típicos da gastronomia de cada país e alguns ingredientes diferenciados. Para este ano, o McBrasil traz a famosa maionese verde e um queijo típico brasileiro. O McFrança aparece com molho cremoso de queijo brie acompanhado de cogumelos caramelizados. Já o McEspanha e McUruguai surgem com fatias de copa, mas em releituras distintas - enquanto a Espanha apresenta um mix de folhas e maionese de oliva, o país celeste investe em cebola crispy e maionese chimichurri, um sucesso das edições anteriores e que também compõe o McArgentina. O McInglaterra traz um delicioso barbecue com cebola crispy e fatias de bacon, já o McAlemanha uma deliciosa mostarda rústica acompanhada de tomate, fatias de bacon e cebola caramelizada. O McItália, que conquistou corações durante as quatro últimas Copas do Mundo, volta com o famoso polpetone, pepperoni, e molho de tomate seco.

Confira cada um dos sanduíches por dia e seus ingredientes:

McBrasil | Todos os dias: Composto por dois hambúrgueres, queijo típico brasileiro, mix de folhas, bacon e maionese verde no pão de brioche. McFritas ou Batatas Rústicas especiais do dia.

McItália | Domingo: Composto por queijo muçarela, polpetone, tomate, pepperoni e melt de muçarela com tomate seco no pão de brioche. McFritas tradicionais com molho de muçarela com tomate seco e bacon picado.

McFrança | segunda-feira: Composto por cogumelos caramelizados, dois hambúrgueres, queijo emental, mix de folhas, cebola crispy e Melt Brie no pão com gergelim. Batatas Rústicas com molho Melt Brie e bacon picado.

McEspanha | terça-feira: Composto por queijo muçarela, dois hambúrgueres, mix de folhas, tomate, copa fatiada e maionese de oliva no pão de brioche. Batatas rústicas com molho de maionese de oliva e bacon picado.

McAlemanha | quarta-feira: Composto por cebola caramelizada, 2 fatias de queijo emental entre dois hambúrgueres, bacon, tomate e mostarda rústica no pão com gergelim. Batatas rústicas com molho de maionese e bacon picado.

McUruguai | quinta-feira: Composto por 2 fatias de queijo emental entre 2 hambúrgueres, copa fatiada, cebola crispy e maionese chimichurri no pão de brioche. McFritas tradicionais com molho de maionese chimichurri e bacon picado.

McInglaterra | sexta-feira: Composto por 2 fatias de queijo emental entre 2 hambúrgueres, picles, fatias de bacon, cebola crispy e molho barbecue no pão com gergelim. McFritas tradicionais com molho cheddar e bacon picado.

McArgentina | sábado: Composto por 2 fatias de queijo cheddar entre 2 hambúrgueres, bacon, tomate, alface crespa e maionese chimichurri no pão de brioche. Batatas rústicas com molho de maionese verde e bacon picado.