McGregor é preso após causar tumulto em Nova York

Afastado do UFC, o lutador irlandês chegou a ser dado como foragido pela polícia

Campeão do UFC, Conor McGregor chama à atenção fora do octógono desde quinta-feira (5). Dono do cinturão peso-leve, o lutador, que está afastado do MMA há quase dois anos, se apresentou ao Departamento de Polícia de Nova York na madrugada dessa sexta-feira (6) depois de ter um mandado de prisão expedido contra ele e ser dado como foragido.

O lutador irlandês protagonizou cenas lamentáveis ao chegar acompanhado por 10 pessoas e causar tumulto na Barclays Center, em Nova York, nos Estados Unidos, onde estava sendo realizado o "Media Day" do UFC 223. O evento marcava a encarada entre Khabib Nurmagomedov e Max Holloway. O confronto entre os dois destituirá McGregor do título de campeão do peso-leve (até 70kg).

Conor McGregor procurou Nurmagomedov, correu atrás do ônibus que o russo estava, jogou um objeto contra o veículo, quebrou uma das janelas e atingiu um outro lutador, o norte-americano Michael Chiesa, e precisou ser contido pelos seguranças do evento. A fúria do irlandês teria sido motivada pela discussão que Nurmagomedov teve com o também russo Artem Lobov, que é um dos maiores amigos de McGregor.