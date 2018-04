McGregor invade área atrás de Khabib e fere Chiesa

Irlandês foi ao local de encarada do UFC e chegou a quebrar um ônibus em confusão

O lutador Conor McGregor voltou a aprontar das suas. Nesta quinta-feira (5), o irlandês causou tumulto ao invadir a Barclays Center, no Brooklyn, em Nova York, onde acontecia a encarada entre Khabib Nurmagomedov e Max Holloway, adversários no UFC 223. Embusca de Khabib, McGregor chegou a arremessar um objeto no ônibus que o lutador estava e acabou ferindo o também atleta Michael Chiesa.

De acordo com o site Combate, Conor McGregor chegou ao local acompanhado de cerca de 10 pessoas e deu trabalho para a equipe de segurança do UFC. O objeto arremessado por ele contra o ônibus em que os lutadores estavam quebrou uma das janelas e fez um corte na testa de Chiesa, que tem luta contra Anthony Pettis marcada para este sábado (7).

O motivo da ira do irlandês foi a discussão entre Khabib Nurmagomedov e Artem Lobov, amigo de Conor. Os dois se encontraram em um hotel e Khabib aproveitou para dar uma 'enquadrada' no compatriota.

Sem lutar há quase dois anos, McGregor será destituído de seu cinturão dos pesos leves, que vai ficar com o vencedor da luta entre Khabib e Max Holloway.