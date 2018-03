Me Chame Pelo Seu Nome deve vencer o Oscar, opinam leitores do CORREIO

Filme adaptado do romance homônimo doamericano André Aciman conta a paixão de um adolescente por um amigo do pai

Me Chame Pelo Seu Nome deve vencer o prêmio de Melhor Filme do Oscar 2018. Pelo menos é o que opinam os leitores do CORREIO. O filme foi favorito para ganhar a maior premiação do cinema foi o longa de Luca Guadagnino, com 26% dos votos, em enquete realizada no site entre o dia 26 até a manhã deste domingo (4).

A disputa recebeu 843 votos e foi pra lá de concorrida. A Forma da Água (21%) e Corra! (21%) ficaram com o segundo lugar. O Oscar acontece nesse domingo (4) e será exibido no Brasil pela TNT e pela TV Globo. A Forma da Água, de Guillermo del Toro, conquistou o maior número de indicações na disputa, com treze no total. O segundo filme com mais indicações é Dunkirk, que está em oito categorias, e Três Anúncios para Um Crime, com sete. O Destino de uma Nação e Trama Fantasma aparecem em seguida, com seis cada. Lady Bird conquistou cinco nomeações. Enquanto Me Chame pelo Seu Nome e Corra! foram indicados quatro vezes cada. Já The Post: A Guerra Secreta soma duas nomeações.

Me Chame Pelo Seu Nome (Call Me By Your Nome), adaptado do romance homônimo de sucesso do escritor americano André Aciman, publicado em 2007, conta a paixão de um adolescente por um amigo do seu pai. É no Verão de 1983, no norte da belíssima Itália, que conhecemos a história de Elio, 17 anos, e Oliver, 24.

Dirigido pelo cineasta italiano Luca Guadagnino, 46, o longa-metragem merece as quatro indicações que recebeu ao Oscar 2018: filme, ator (Timothée Chamalet), roteiro adaptado (pelo veterano James Ivory) e canção original.

A simplicidade da história ganha contornos suntuosos pelas mãos de Guadagnino, o mesmo de Um Sonho de Amor (2009), que se aventurou a retratar a história do primeiro amor de Elio Perlman (interpretado por Timothée Chalamet, o jovem ator que já conquistou a indústria do cinema).

(Foto: Divulgação)

Enquanto passa férias na casa de campo da família, na Itália, Elio transcreve e toca música clássica, além de ler e flertar com a amiga Marzia (Esther Garrel).

Oliver (Armie Hammer) é um estudante americano que vem ajudar Mr. Perlman (Michael Stuhlbarg), pai de Elio e um ilustre professor de cultura greco-romana, numa pesquisa. E é com a chegada de Oliver que a vida aparentemente enfadonha de Elio ganha novo sentido. Afinal, quem pode controlar mesmo o desejo?

Me Chame Pelo Seu Nome é, em resumo, uma obra sobre um romance de Verão. Não apresenta nada de novo em termos de narrativa, exceto o fato de termos dois homens como amantes, mas é precisamente por essa universalidade que ele vem conquistando corações desde que foi exibido pela primeira vez no Festival de Sundance, EUA, em janeiro de 2017.

Cena mais sexual

O roteirista James Ivory (diretor de romances históricos dos anos 1980 e 1990, como Retorno a Howard's End) e o Guadagnino compreendem as aparentes contradições do desejo e da adolescência - e sabem como temperar novas emoções em cima de um material clássico.

Diante da sua estrutura dramática tradicional, no ato de atar e desatar esse amor homossexual, Me Chame Pelo Seu Nome flui de forma solta e moderna, fiel à década de contradições dos seus personagens.

Sobre algumas acusações da crítica americana do filme ter cortado a cena mais sexual entre os seus protagonistas, o diretor Luca Guadagnino, homossexual por sinal, argumentou com o fato de ter percebido que a química entre os dois atores (Chalament e Hammer) e seus respectivos personagens (Elio e Oliver) seria o suficiente, que mostrar o ato sexual seria uma forma de intromissão.

Produtor brasileiro

“Eu gosto de pensar que Me Chame Pelo Seu Nome encerra uma trilogia de filmes baseados no desejo, juntamente com Um Sonho de Amor e Mergulho no Passado”, explica Guadagnino.



“Elio, Oliver e Marzia se veem envolvidos numa bela confusão que Truman Capote uma vez descreveu dizendo: ‘O amor, não tendo geografia, não conhece fronteiras’. O filme é também uma homenagem aos pais da minha vida: meus pais de sangue e meus pais cinematográficos, Renoir, Rivette, Rohmer e Bertolucci”, completa.

Para os brasileiros, Me Chame Pelo Seu Nome tem a curiosidade de contar com Rodrigo Teixeira, da RT Features (São Paulo), como um dos produtores. Ele acredita que as melhores chances do filme no Oscar são na categoria de roteiro adaptado.