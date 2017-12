Medalhista Arthur Nory quer virar o ano ao som de Ivete Sangalo

Atleta já está em Salvador e vai passar a virada do ano na Arena Daniela Mercury

Passando o Réveillon pela primeira vez em Salvador, o medalhista olímpico Arthur Nory contou que está ansioso pelo show de Ivete Sangalo neste domingo (31). O atleta curte o Festival da Virada no Camarote da Virada, que tem cobertura exclusiva do Alô Alô Correio.

“Minha primeira vez aqui. Quero ver a Ivete. Uma pena que já no dia primeiro eu volto pra São Paulo”, disse. Nory se recupera de uma lesão no ombro. Operou há cinco semanas e deve ficar ainda de três a quatro meses sem treinar. Esse ano, porém, tentará ganhar medalha no mundial e classificar a equipe brasileira para a próxima olimpíada.