Médica capixaba desaparecida foi vista em Jaguaquara, diz família

Família de Jaqueline Colodetti já está na região em busca de pistas

Jaqueline desapareceu no último dia 3 de abril no Espírito Santo

(Foto: Divulgação)

Famliares da médica cardiologista Jaqueline Colodetti, 50 anos, que desapareceu no Espírito Santo no último dia 3 de abril, estão no interior da Bahia em busca de pistas. A família de Jaqueline recebeu a informação de que testemunhas a viram na cidade de Jaguaquara, no Centro-Sul da Bahia, próximo de Jequié. Segundo a família, a Polícia Civil da Bahia já foi acionada e trabalha junto com as polícias Civil, Militar e Rodoviária do Espírito Santo.

As testemunhas disseram ter visto Jaqueline usando cabelo amarrado, boné e com uma roupa diferente daquela que usava da última vez que foi vista. Sobrinha da médica, Raíza Colodetti contou que as pessoas que viram a médica dizem que ela vem pegando carona com caminhoneiros. Por isso, a família acredita que ela possa estar em outra cidade baiana ou até fora do estado.

"Apesar dos indícios de que ela esteja indo pela BR-116, sentido Nordeste, como há muita bifurcação nas estradas e caminhoneiros que viajam para todo o Brasil, não descartamos a possibilidade de ela estar em outro estado", destacou Raiza.

Para a família, Jaqueline sofreu uma perda súbida de memória. Um caminhoneiro que deu carona a ela até a cidade baiana de Poções, também no Centro-Sul, no último dia 7, contou que ela aparentava confusão mental. "Ele disse que deu carona para ela de Planalto até Poções. Contou que ela estava muito confusa, que não sabia para onde ela queria ir, pediu para não passar perto da polícia e que ela só queria seguir", contou a sobrinha.

Como ajudar

A família pede que caso alguém consiga ver Jaqueline, tente mantê-la no local e ligue imediatamente para a políia, no telefone 190, para o Disque Denúncia (181) ou nos telefones (27) 99989-3396, (27) 98802-6205 ou (27) 99909-1524.

Caso não seja possível mantê-la no local, a família pede que sejam tiradas fotos e enviadas para o os telefones divulgados para ajudar na identificação.

Relembre

Jaqueline desapareceu no último dia 3 de abril, uma terça-feira, quando voltava da cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo, para Campo Grande, em Cariacica, no mesmo estado, onde mora e tem uma clínica.

O caseiro de um sítio disse à família que viu Jaqueline dentro do próprio carro próximo à ponte do Rio Jacu. O carro foi achado posteriormente com todos os pertences. Apesar de não sofrer de nenhum problema de saúde, a família acredita que Jaqueline possa ter tido um 'apagão'.