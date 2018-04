Médico de Lula pede desfibrilador e diz que ele está abatido e com pressão alta

No entanto, parlamentares próximos negam mau estado de saúde

O médico Gustavo Johnen, que atende o Ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva em sala do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, pediu um desfibrilador em tom de preocupação com seu paciente. "Tragam um desfibrilador. Ele está muito emocionado, é diabético e a pressão está alta", disse o médico. No entanto, parlamentares próximos negam mau estado de saúde.

Segundo informações publicadas no portal de notícias da UOL, as pessoas que estão no local atribuem a emoção à indecisão do que vai ser feito, já que o ex-presidente quer esperar até os últimos minutos.

Sem dormir por alguma horas, cerca de 50 amigos (políticos e apoiadores) dividem a sala 207 do Sindicato com o petista. O médico está junto do ex-presidente na sala que conta apenas com duas garrafas térmicas com café.

O deputado federal Vicente Paulo da Silva (PT-RN), o Vicentinho, se pronunciou na manifestação no Sindicato e negou que Lula estivesse passando mal. "Saúde normalíssima. Fez até exercício hoje", disse.