Médico preso na Operação Lazarote é solto após pagar fiança de R$ 75 mil

Mais de 300 pessoas que não tinham problemas nos olhos foram diagnosticadas com glaucoma

O médico oftalmologista Vinícius da Cunha Gois, preso dia 27 de março pela Polícia Federal, durante a Operação Lanzarote, de combate a fraudes no Projeto Glaucoma, realizado em Guanambi, Sudoeste da Bahia, e cidades vizinhas entre 2013 e 2017, foi solto nesta quinta-feira (5), após pagar R$ 75 mil.

Esse foi o valor que a Justiça Federal determinou como valor da fiança, baseada nos valores que recebeu durante a execução do projeto, R$ 9.418.632,99. O valor foi repassado ao Instituto de Oftalmológico da Bahia (IOBA) pelo Ministério da Saúde.

O CORREIO não conseguiu contato com o médico, que estava preso em Aracaju (SE), nem com a defesa dele. Segundo a PF, ele foi solto logo após a decisão que o livra da prisão preventiva.

A decisão que tira o médico da cadeia impõe algumas restrições, como se afastar da administração do IOBA e do Centro Ofaltmológico IOSE, em Aracaju, e proíbe as clínicas de realizarem contratos com o setor público.

A polícia informou que o médico foi indiciado por lesão corporal, peculato e crime contra saúde pública. “O relatório sobre a operação ainda está em fase de conclusão”, declarou o delegado federal Jorge Vinícius Gobira Nunes, chefe da Delegacia de Vitória da Conquista.

Segundo a polícia, mais de 300 pessoas que não tinham problemas nos olhos foram diagnosticadas com glaucoma. A partir daí, a clínica receitava colírios da linha 3 do tratamento contra a doença, que são mais caros.

Instituído pelo Governo Federal, o projeto cadastra e contrata instituições de saúde para o tratamento oftalmológico de pacientes com glaucoma, com o atendimento clínico e o fornecimento contínuo de medicação (colírios). O projeto é financiado pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, do Ministério da Saúde.

Segundo a polícia, as fraudes estão relacionadas aos locais inadequados de atendimento – para atender mais pessoas –, e ao fato de os médicos envolvidos terem receitado colírios que as pessoas não precisavam.

A polícia diz ter identificado ao menos seis médicos que estavam receitando de forma errada pacientes no Projeto Glaucoma, mas que ainda não comunicou ao Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb) sobre o problema.

A corregedoria do Cremeb informou que dois médicos já estão sendo investigados sobre o assunto, após denúncias de terceiros. Nos últimos cinco anos, o Cremeb abriu 21 processos contra 35 médicos por conta da prescrição errada de medicamentos. Os processos resultaram em 13 condenações com uma cassação de registro.

Não se sabe os riscos do uso sem necessidade dos colírios da linha 3 usados para combater o glaucoma, os chamados prostaglandinas. Isso porque os testes para ver as reações dos mesmos são feitos em pacientes que já tem a doença, informou o médico Antônio Mota, especialista em glaucoma e secretário-geral da Sociedade de Oftalmologia da Bahia (SOB).

Em pessoas com a doença, diz o médico, os colírios da linha 3 podem causar algumas reações nos olhos, como vermelhidão, escurecimento da íris, da pigmentação da pálpebra e diminuição da gordura ao redor do olho.