Mega-Sena pode pagar neste sábado maior prêmio do ano

Números serão sorteados às 20h deste sábado, em São Paulo

O concurso 2.015 da Mega-Sena pode pagar o maior prêmio do ano, estimado em R$ 100 milhões. Os números serão sorteados às 20h deste sábado (17) na cidade de Vinhedo, em São Paulo.

Segundo a Caixa Econômica Federal, se o prêmio de R$ 100 milhões sair para um só apostador e for aplicado em caderneta de poupança, o ganhador receberá mensalmente quase R$ 400 mil em rendimentos. O valor é equivalente ao prêmio da Lotomania, que também será sorteado hoje. Se o todo o valor do prêmio da Mega-Sena for investido em bens, o ganhador poderá adquirir 153 imóveis no valor de R$ 650 mil cada, ou comprar uma frota de 500 carros de luxo.

Os prêmios da Mega-Sena saem para acertadores de seis, cinco e quatro dezenas.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de hoje em qualquer lotérica do país.