Mega Sena pode pagar R$ 35 milhões em sorteio deste sábado

Apostadores também podem jogar na Dupla de Páscoa, com prêmio de R$ 20 milhões

Quer ficar milionário? Neste sábado (31), a Mega Sena pode pagar o prêmio de R$ 35 milhões no sorteio, que acontece em Canela, no Rio Grande do Sul, às 20h.

Os apostadores têm até as 19h para fazer as suas apostas nas casas lotéricas. Se o ganhador investir todo o prêmio na Poupança da Caixa, receberá mensalmente mais de R$ 143 mil. Aproveitando o clima de Páscoa, com o valor, também é possível adquirir mais de 300 franquias de vendas de chocolates.

Quem for correntista da Caixa também pode realizar as apostas pelo Internet Banking.

Além da Mega, a Caixa também vai sortear a Dupla de Páscoa, que tem prêmio estimado em R$ 20 milhões. O prêmio da Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o valor será dividido entre os acertadores da quina, quadra ou terno. O preço da aposta simples, com seis números, é de R$ 2.