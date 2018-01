Meghan Markle está prestes a quebrar mais uma regra da realeza

Após fazer o oposto do que comandam várias tradições britânicas, atriz pretende entrar no altar com a mãe

Meghan Markle, noiva do príncipe de Gales, veio quebrando diversas tradições da realeza britânica desde quando o noivado de ambos foi anunciado. Após fazer o oposto, inclusive, do que indicaria regras machistas (como a de 'ter que' andar a três passos atrás do príncipe: regra que foi circulada sem confirmações na internet), ela está prestes a quebrar mais uma norma. Recentemente, Meghan viajou com o noivo na classe econômica de um avião e participou do Natal real mesmo sem ainda ter casado (coisa que não era anteriormente aceita).



De acordo com o site E! News, a nova quebra de padrões de Meghan seria causada pelo seu desejo de querer entrar na igreja no dia de seu casamento acompanhada de sua mãe, a professora de yoga Doria Ragland, embora a tradição mande a noiva entrar de braços dados com seu pai no grande dia, o qual deveria 'entregá-la' para o príncipe no altar. O site internacional afirmou, através de uma fonte, que a ex-atriz de Suits é muito próxima da mãe, enquanto seu pai, Thomas Markle, seria uma pessoa mais “reclusa”.



A notícia veio à tona pouco após uma polêmica que ocorreu com os membros da família Markle. O príncipe Harry declarou, em entrevista à BBC Radio, que a noiva iria curtir o Natal na Inglaterra com “a família que ela supostamente nunca teve”. A declaração de Harry teria deixado os meio-irmãos de Meghan chateados e um deles, Thomas Markle Jr, chegou a dizer que seu pai “estava muito magoado” com as notícias.



O Palácio de Kensington, no entanto, não emitiu ainda comunicados que confirmam o desejo de Meghan. O que é oficialmente divulgado, até então, é apenas que o casamento está marcado para o dia 19 de maio, na capela de St. George, no castelo de Windsor.