Melo e Kubot estão fora do Rio Open

Dupla número 1 do mundo perdeu para argentinos

A dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot está fora do Rio Open, torneio ATP 500 realizado nas quadras do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Em partida válida pelas quartas de final, na noite de quinta-feira (22), Melo e Kubot foram eliminados pelos argentinos Andres Molteni e Horacio Zeballos, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7-4) e 6/2, em 1h27min.

Na tarde do mesmo dia, eles haviam vencido na estreia o chileno Nicolas Jarry e o tcheco Jiri Vesely, em jogo interrompido pela chuva na noite de quarta-feira (21). Agora, Melo e Kubot seguem para o México, onde na próxima semana disputam o ATP 500 de Acapulco.



"Ganhar ou perder vai sempre acontecer. O que precisamos agora é seguir treinando no mesmo ritmo e partir bem para os torneios de quadra rápida", resumiu o brasileiro, número 1 do mundo.

Os argentinos enfrentarão na semifinal o croata Nikola Mektic e o austríaco Alexander Peya.