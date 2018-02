Menina de 1 ano morre agredida com golpe de madeira na cabeça

Tio-avô foi preso em flagrante pelo crime; para avó da menina, ele queria atingi-la

Uma menina de 1 ano e 7 meses morreu na madrugada desta quarta-feira (28) no Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, em Santa Catarina, depois de ser agredida com um taco de madeira na cabeça. O tio-avô da garota, um homem de 43 anos, foi preso pela agressão.

Segundo o G1 SC, Laura Cecília Bittencourt foi internada na segunda-feira, em estado grave, com suspeita de traumatismo craniano. A menina seguiu direto para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

Menina não resistiu ao golpe que recebeu quando estava em carrinho (Foto: Reprodução)

A avó da menina, que é irmã do suspeito, disse à Polícia Militar que o homem estava em casa com o taco de madeira, que usou na agressão. A suspeita da polícia é que os dois irmãos estavam brigando por causa de uma herança. No momento da briga, Laura estava em um carrinho de bebê, perto da avó. "Ele foi direto na menina, deu com o pau na cabeça dela, no carrinho. Uma agressão muito séria, muito fatal. Daí depois, com a menina caída no chão, eu peguei ela no colo e ele queria me agredir", disse a avó à NSC TV. Ela acredita que o irmão atacou sua neta na tentativa de atingi-la. "Eu crio a menina, então de certo ele quis me atingir. Ele falou: eu vou matar vocês duas", afirma.

Um amigo da avó da menina também estava na casa. Ele então avançou em direção ao suspeito e tomou o taco da mão dele. A avó então socorreu Laura para o Hospital Pequeno Anjo. A garota teve convulsões a caminho do local e já chegou em estado grave à unidade.

Segundo a avó, em dezembro o suspeito chegou a jogar uma garrafa de cerveja contra ela - no momento, ela segurava a neta no colo. Um boletim de ocorrência foi registrado.

O corpo da menina seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) de Balneário Camboriú.