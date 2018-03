Menina de 7 anos chora com bolo de aniversário e foto viraliza

Imagem de Rinah Laís já tem mais de 64 mil compartilhamentos no Facebook

Rinah Laís ficou tão emocionada com sua primeira festinha de aniversário, aos 7 anos, que foi às lágrimas. Inesperada, a reação acabou deixando a pequena famosa. É que, compartilhada no Facebook de uma prima, a foto em que mostra o momento do choro viralizou na internet: até a tarde desta terça-feira, já passava das 245 mil curtidas e 64 mil compartilhamentos.

"Ela pediu tanto um bolinho da minha tia, e foi só o que deu pra fazer mesmo. Ninguém imaginava que era tão importante assim pra ela, até que a emoção dela por algo tão simples emocionou à todos que não esperavam tal reação, ainda mais de uma criança", escreveu a estudante Thaís Monteiro, de 22 anos. "Sempre que eu pensar na palavra gratidão, vou lembrar desse momento. Foi simples mas foi de coração, temos muito amor por ti criança!", completou.

Rinah fez aniversário no dia 4 de março, mas a família dela só conseguiu organizar a festinha uma semana depois, no dia 11, por falta de dinheiro. O pai dela está desempregado e a mãe vente espeto de churrasco. Agora, há gente do Brasil todo oferecendo presentes para a criança. "Eu só sei agradecer muito, e ela também. Deus abençoe cada um de vocês. Queria poder responder todos os comentários, mas está bem difícil", postou Thaís.