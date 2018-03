Menina sofre preconceito na escola por causa do cabelo black power

"Não vejo professoras preocupadas em prender cabelos lisos", declarou a mãe no Facebook

A cantora paulista Bia Morais publicou no seu Facebook um texto que chamou a atenção de milhares de pessoas. O motivo disso é sua filha Valentina, de 4 anos, que teve no cabelo black power preso pela professora. Segundo ela, não é a primeira vez que isso acontece. O vídeo do momento já tem mais de 3 milhões de visualizações e a postagem já conta com 36 mil reações. O episódio aconteceu na cidade de São Paulo.



O bilhete viralizou e Bia acrescentou que a coordenadora da escola pediu desculpas e reforçou que isso não iria acontecer novamente. “Não culpo a professora, nem a coordenação, nem a escola e muito menos a direção“, comentou. Segundo a cantora, o problema é estrutural.



Confira o texto na íntegra:

“Hoje aconteceu, mais uma vez, uma situação bem chata com a Valentina. Ela foi pra escola com o cabelo solto, como sempre, e voltou com ele preso. Perguntei porque a professora tinha prendido e ela não soube me responder, só disse que a tia pegou a xuxinha emprestada da amiga (provavelmente cabelo liso) e prendeu o dela. Alguns vão dizer que isso é mimimi, mas de três escolas que a Valentina já estudou, isso aconteceu em duas (sendo que em uma delas ela ainda não tinha cabelo), inclusive em uma das escolas uma das colegas disse que o cabelo dela era bagunçado e que deveria pedir a mãe dela que o penteasse. Ou seja, o nome disso é preconceito. Não vejo professoras e tias preocupadas em prender cabelos lisos porque eles crescem pra baixo. Não incomodam o olhar delas”.

Além disso a cantora enviou um recado para a escola, através da agenda da filha.