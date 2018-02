Menino de 10 anos morre após ser baleado na cabeça no Rio

Polícia investiga se morte de menino no Pavão-Pavãozinho foi por bala perdida ou disparo acidental

O garoto Marlon de Andrade, de 10 anos, morreu na manhã de sábado (24) depois de ser baleado na cabeça, no Rio de Janeiro. Ele foi atingido quando brincava na laje de casa e chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. Segundo a UPP do Pavão-Pavãozinho/Cantagalo, os agentes só foram avisados sobre a morte à tarde.



A polícia investiga se a morte de Marlon foi por bala perdida ou disparo acidental. Um adolescente de 17 anos acusado de ter feito o disparo chegou a ser detido. Ele estava escondido em uma escadaria no Morro do Cantagalo, depois de ter sido agredido por moradores. De acordo com a policia, o jovem já havia sido preso anteriormente acusado de ter praticado roubos e furtos. Ele também é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

(Foto: Reprodução/ Acervo Pessoal)

Por conta dos ferimentos, o adolescente foi encaminhado a um hospital e depois à delegacia.Com ele a polícia encontrou uma pistola calibre 9mm. Em depoimento, ele confessou que houve um disparo acidental. Ele alega que deixou a arma em uma laje e, quando voltou, duas crianças estavam mexendo no armamento. De acordo com a UPP da área, não havia confronto entre criminosos e PMs na região.

No início da tarde deste domingo, familiares da criança estiveram no Instituto Médico Legal (IML), no Centro, para a liberação do corpo. De acordo com o jornal Extra, bastante emocionada, a mãe da vítima, identificada apenas como Iolanda, chorava a todo momento e não quis falar com a imprensa. Parentes pediram para respeitar o momento de dor e disseram que não querem falar sobre o episódio.