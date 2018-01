Menino de 'O Sexto Sentido' aparece irreconhecível em nova temporada de 'Arquivo X'

Na época do filme, ele tinha apenas 11 anos

Lembra daquele garotinho que via gente morta o tempo todo em "O Sexto Sentido"? Ele cresceu e está irreconhecível. Haley Joel Osment está com 29 anos e apareceu em uma foto da 11ª temporada da série "Arquivo X", divulgada pela revista "Entertainment Weekly". Na foto, Osmet está com cabelos longos e desgrenhados e sem a barba que ele cultivava nos últimos dois anos.

Foto: Reprodução/Entertainment Weekly

O personagem que ele viverá na trama não foi divulgado, mas já se sabe que vai aparecer no sexto episódio, que será focado no passado de Walter Skinner, vivido por Mitch Pileggi. Na época do filme, ele tinha apenas 11 anos.

Ele também atuou em 'A Corrente do Bem', 'A.I. - Inteligência Artificial' e 'Lições para Toda a Vida'. Depois disso teve pequenos papeis em filmes e passou a dublar games. Em 2013 ele entrou para a série Aplha House e participou de Family Guy. No ano passado ele esteve em 'Silicon Valley', da HBO, e nas séries 'Future Man' e 'Teachers'.