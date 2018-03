Menino viu pai ser atropelado em pedágio por bandidos em fuga

Natanael, 55, morreu no local; ele tinha ido buscar filho para passar a Páscoa

O administrador Natanael Cardoso, 55 anos, morreu ao ser atingido por carro de criminosos (Foto: Divulgação)

Na noite em que foi atropelado e morto por assaltantes em fuga, o administrador Natanael Alves Cardoso, 55 anos, tinha acabado de buscar o filho mais novo, de 10 anos, na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Ele e o filho passariam o feriado da Páscoa juntos.

A criança estava no carro no momento em que um trio de bandidos tentava deixar o local, após assaltar a praça de pedágio e alguns motoristas. Policiais militares que estavam na fila de veículos, aguardando para pagar o pedágio, perceberam a ação criminosa, reagiram e trocaram tiros com os bandidos. Nesse momento, o trio tentou escapar usando um carro roubado e atropelou Natanael, que morreu na hora.

O corpo do administrador e empresário foi enterrado no cemitério municipal de Santo Estêvão, no Centro Norte do estado, na tarde desta quinta-feira (29).

De acordo com o pecuarista Victor Elias Fernandez, 47 anos, que era amigo da vítima, Natanael já estava voltando para Santo Estêvão, quando foi atropelado.

Fora do veículo

O administrador estava na fila no pedágio, que estava demorando de andar, e havia descido do carro para procurar o seu celular, que estava no fundo do veículo com o filho.

“O menino [filho] estava brincando e deixou o celular cair no chão do carro e Natanael desceu do veículo para pegar o aparelho”, contou.

Pai de quatro filhos - três homens e uma mulher -, o administrador nasceu em Goiânia (GO) e estava na Bahia há mais de 15 anos. A vítima era sócia de uma empresa de acessórios automotivos em Santo Estêvão. Ele havia saído de casa por volta das 17h30.

"Natanael era um paizão. Todo feriado que tinha ele buscava o filho. É muito triste saber que o menino presenciou a morte do próprio pai", disse Victor.

Outro traço destacado na personalidade da vítima era a simpatia. Ele era conhecido na cidade por isso. “Uma pessoa que apesar de ser de fora, deixou um laço de amizade muito grande. Tanto é que o enterro dele estava cheio. Natanael era um homem honesto, com um coração enorme; um conselheiro, prestativo e atencioso”, explicou.

Uma familiar da vítima, que não quis se identificar, disse que a notícia abalou toda a família. "Está todo mundo triste com essa tragédia", comentou.

A morte do administrador é investigada pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), em Salvador.

Relembre o caso

Um policial militar foi baleado durante um assalto na praça de pedágio da BA-524, em Candeias, Região Metropolitana de Salvador, na noite de quarta-feira (28). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), três criminosos participaram da ação, que ocorreu por volta das 20h. O PM ferido é lotado no 12º Batalhão de Polícia Militar (Camaçari).

O policial militar, que tinha acabado de deixar o serviço acompanhado de outros dois PMs, foi atingido na cabeça durante o assalto. Os colegas militares, que não foram feridos, socorreram a vítima para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas em seguida o policial foi transferido para o Hospital da Bahia, onde está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e em estado grave.

O vídeo mostra a ação dos bandidos e o momento em que um deles rende um motorista e atira para cima. Veja:

"Os policiais contaram que tinham acabado de sair do serviço e seguiam em direção a Feira de Santana, município onde moram. Eles aguardavam na fila do pedágio, quando um grupo de criminosos passou a saquear as cabines de cobrança e os motoristas que aguardavam o atendimento. Ao se aproximar dos PMs, os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo e houve troca de tiros, mas eles conseguiram fugir", afirmou a PM, em nota.

Em nota, a Concessionária Bahia Norte, que administra a rodovia, informou que os criminosos renderam a equipe de vigilância por volta de 19h50 e assaltaram os motoristas e as cabines da praça de pedágio localizada no km 11 da rodovia Canal de Tráfego.

Testemunhas contaram que um dos assaltantes foi atingido e socorrido por populares para um hospital de Candeias - onde foi executado.

Durante a ação dos bandidos houve uma fuga e Natanael foi atropelado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro.

A Bahia Norte informou que o motorista teve o veículo tomado de assalto e acabou atropelado pelos bandidos, que fugiram em outro carro de passeio.Veja a nota da concessionária:

A Bahia Norte informa que, às 19:52h desta quarta-feira (28), bandidos renderam a equipe de vigilância da Concessionária e assaltaram os motoristas e as cabines da praça de pedágio localizada no Km 11 da rodovia Canal de Tráfego, em Candeias. Policiais Militares que passavam pelo local surpreenderam os bandidos, o que resultou em troca de tiros. Durante a ação, um motorista teve o veículo tomado de assalto e acabou sendo atropelado e morto pelos bandidos, que fugiram em outro carro de passeio. A Bahia Norte está colaborando com as autoridades competentes que atuam na investigação do caso.